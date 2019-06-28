محمد بن زايد يهنّئ بارزاني بانتخابه رئيساً لكردستان العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي، أمس، نيجيرفان بارزاني، بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان العراق، متمنياً له التوفيق والسداد في مهامه، وخدمة شعب الإقليم.

وأعرب سموّه، خلال الاتصال، عن أطيب تمنياته للرئيس بارزاني، بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبه إلى التقدم والأمن والاستقرار، والازدهار.

وأكد سموّه حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية العراق الشقيقة، بما يسهم في تحقيق طموحات البلدين وشعبيهما، إلى التقدم والتنمية المنشودة.

فيما أعرب بارزاني عن جزيل شكره إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة، متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد سموّه وبارزاني اهتمامهما بمواصلة تنمية علاقات التعاون بين الجانبين، والارتقاء بها في مختلف جوانبها، وأعربا عن أملهما بأن تشهد مزيداً من التطور خلال المرحلة المقبلة، بما يعود على شعبيهما بالخير والتقدم.

من جهة أخرى، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة، جرى خلاله بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وإمكانات تنميتها في مختلف المجالات.

واستعرض سموه والرئيس عثمان غزالي خلال الاتصال أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية جزر القمر المتحدة، وفرص وآفاق تطويرها في مختلف الجوانب، بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأشمل من التعاون المشترك.

كما تطرقا إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.(وام)