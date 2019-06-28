تفجيران انتحاريان في تونس.. والسبسي في المستشفى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس: ”الخليج 365”

شهدت تونس حالة ارتباك قصوى، أمس الخميس، في يوم أسود شهد تفجيرين إرهابيين، وإصابة الرئيس الباجي قايد السبسي، بوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأطل الإرهاب برأسه مرة أخرى في تونس ليضرب في قلب العاصمة على مقربة من وزارة الداخلية والمنشآت الحساسة؛ حيث تسبب تفجيران انتحاريان متزامنان بسقوط قتيل و ثمانية جرحى، ودانت دولة الإمارات الاعتداءين، وأكدت في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب.

وزاد الوضع اضطراباً مع إعلان الرئاسة التونسية عن وعكة صحية ألمت بالرئيس قائد السبسي، ما استدعى نقله إلى المستشفى العسكري، وأكدت الرئاسة أن الحالة الصحية للرئيس مستقرة، واطمأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد عليه، ودعا إلى تجنب الأخبار الزائفة والشائعات، بالتزامن مع عقد البرلمان اجتماعاً طارئاً مع رؤساء الكتل البرلمانية، ما أدى إلى ترشيحات بشأن ترتيبات دستورية محتملة للمرحة المقبلة.