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ابن الديرة

حين يقال بأن فلسطين في قلب الإمارات فإن المعنى يختصر تاريخاً من الأخوة والتضامن أمده بأسباب البقاء والقوة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصولاً إلى السياسة الإماراتية الراهنة في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله. وإذا كان شعب الإمارات يحب أهله الفلسطينيين ويعلن دائماً التضامن غير المحدود معهم ضد ممارسات الاحتلال، فإن حكومته تنجح في مأسسة وتقنين المحبة والتضامن عبر منظومة الدعم، ومن ذلك ما تقوم به دولة الإمارات تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

قدمت دولة الإمارات في العام الماضي 2018 مساهمة إضافية للوكالة قدرها 50 مليون دولار، ليبلغ ما قدمته الإمارات ل «الأونروا» 364 مليون دولار خلال العامين 2017 و2018 كمساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق.

الإمارات التي هي الأولى على الدول المانحة في العالم بالمقارنة بين العطاء والدخل، تشغل المركز السادس بين الدول المانحة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين، وقد أسهمت خلال العامين الماضيين في إعادة تشغيل واستمرار مئات المدارس، فهدا الدعم يستهدف اللاجئ الفلسطيني وأولاده واستقرار أسرته.

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وهو موقف دولة الإمارات الذي يزداد رسوخاً من القضية الفلسطينية، حيث الوقوف مع الثوابت، وعلى رأسها الحق في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية. ذلك هو موقف دولة الإمارات المبدئي الذي تعكسه المناصرة في كل المحافل الدولية، نحو إنهاء معاناة الفلسطينيين.

وقد جددت دولة الإمارات ترحيبها بقرار يهدف إلى ديمومة الدعم، وهو قرار متخذ في أبوظبي عاصمة القرار، خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة التعاون الإسلامي، بإنشاء صندوق وقف إنمائي لدعم الوكالة.

جزء من سياسة الدولة، وحضورها الفاعل في قلب العالم، فكيف وفلسطين في قلب الإمارات؟ دعم فلسطين والفلسطينيين في واجهة اهتمامات وأولويات دولة الإمارات، وهي تترجم ذلك إلى لغة المحبة والعطاء بكل الوسائل، فلدولة الإمارات واجباتها العربية، وواجباتها تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية التي يجب ألا يشغلنا عنها شاغل.

ولم يكن دعم دولة الإمارات «الأونروا» إلا حلقة ضمن حلقات بحجم مدى من المواكبة والمساندة. حلقات تتواصل عبر مراحل شهدت العديد من التحولات، فيما بقيت دولة الإمارات العربية على عهد الوفاء لفلسطين وشعبها الوفي. المعنى أن موقف الإمارات من فلسطين وقضيتها العربية موقف مبدئي، وهي تصدر في كل قراراتها وإجراءاتها عن ذلك الموقف.

كل طفل فلسطيني يجب أن يتعلم، وكل طفل وإنسان فلسطيني يجب أن يعيش حياة كريمة عزيزة. هذه قناعات راسخة ومستقرة في الوجدان الجمعي الإماراتي، كما هي نهج زايد وخليفة المطوق برشد الحكم من كل جهة.

ولا جهة إلا العدل والحق، ولا جهة تملأ الأفق، نحو تحقيق ذلك، إلا فلسطين.

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