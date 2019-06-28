عسكريون متقاعدون «يحاصرون» بيروت بسبب الموازنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت:”الخليج 365”، وكالات



شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، توترات صباح، أمس الخميس؛ حيث قطع العسكريون المتقاعدون معظم الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة احتجاجاً على تخفيضات الموازنة، وذلك بالتزامن مع مواصلة لجنة المال النيابية مناقشة الموازنة التقشفية، التي أشار رئيسها إبراهيم كنعان إلى أنه تم إنجاز نحو 80 % منها، وانعقاد جلسة الحكومة برئاسة رئيسها سعد الدين الحريري، على أن تعقد جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل من المرجح أن تشهد تعيين خمسة أعضاء في المجلس الدستوري.

وأغلق العسكريون والأمنيون المتقاعدون خلال ساعات الصباح، عدداً من الطرق الرئيسية الموصلة للعاصمة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، احتجاجاً على مشروع الموازنة الذي يقترح خفضاً في مستحقات نهاية الخدمة الخاصة بهم، وتسبب الإغلاق بتكدسات كبيرة وأعاق حركة السكان خلال تنقلهم لأعمالهم.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن العميد محمود طبيخ القول: «اتركوا العسكريين وفتشوا عن المصادر الأساسية في الهدر والفساد... عندما تحاولون المس بأي حق من حقوق العسكر، فأنتم تمسون بالوطن بأكمله، نتمنى من السلطة أن تبحث عن مكامن الهدر لتغذية الخزينة، ووقفتنا اليوم هي وقفة تحذيرية، فالجيش والمتقاعدون خط أحمر».

وقال وزير الدفاع إلياس بو صعب: «إغلاق الطرقات لا ينفع المطالب والمواطن يدفع الثمن. والبندان العالقان في مجلس النواب تم التفاهم حولهما...وسنجد الحلول وتحدثت مع الحريري، في هذه الحلول وهو تحدث بدوره مع وزير المال لعرضها يوم الاثنين».

وترأس الحريري، جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، لبحث وإقرار أكثر من 140 بنداً عادياً معظمها مؤجل من الجلسة الماضية.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار البند المتعلق بتخصيص 3 في المئة من الوظائف العامة لذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى فتح الاستثنائية الثانية لشهادتي البروفيه والبكالوريا، وسيتم الإعلان عن موعدها خلال 24 ساعة على أن يعقد المجلس جلسة ثانية يوم الثلاثاء المقبل، وقد يكون على جدول أعمالها تعيين الأعضاء الخمسة الباقين في المجلس الدستوري.

وواصلت لجنة المال والموازنة، جلساتها وعقدت أمس جلسة صباحية، وأخرى مسائية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور الوزراء المختصين لدرس موازنات وزارت التربية والتعليم، العمل والصحة؛ حيث أقرت موازنة وزارة التربية مع تسجيل عدد من الطلبات تتعلق بالمتقاعدين والرواتب والأجور وبدلات الأتعاب والمساهمات لجمعيات لا تتوخى الربح، بعدما أقرت أمس الأول موازنتي الشؤون الاجتماعية والصناعة، وبند الإسكان البالغ 100 مليار المخصص لدعم مؤسسة الإسكان، في وقت أكد النائب كنعان أن 80% من مواد الموازنة قد أقرت، أما المواد المعلقة فهي التي لم نرد إسقاطها بهدف إيجاد إيراد بديل عنها، وأتوقع أن تتضح الصورة الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن الإيرادات التي نسعى إلى تأمينها هي لتخفيف العجز وإعطاء الصورة المطلوبة للبلاد، ويهمنا الوضع الاجتماعي لجميع اللبنانيين، لذلك نبذل جهداً للحافظ على نسبة العجز وتأمين حلول مقبولة.