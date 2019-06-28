متابعة الخليج 365 - ابوظبي - د. محمد حمدان بن جرش

طرحت الثقافة الإماراتية في راهنها أسئلة محورية تتصل بمستقبل الثقافة وأفقها المنظور اعتماداً على ما راكمته من منجز إبداعي على مر عقود حافلة بالبناء والتميّز. ويحيلنا استقراء الواقع الثقافي المحلي إلى عينات ونماذج من تلك الأسئلة التي تلامس عمق الثقافة، وتستشرف مستقبلها ضمن رؤية واضحة وسياسة متكاملة تسعى إلى التوفيق والموازنة بين الأهداف والوسائل والأدوات المتاحة، من أجل استيعاب الكم الثقافي المنجز، وتكوين جيل قادر على قراءته، واستيعاب مضمونه، والتفاعل مع خطابه بما ينسجم مع الخطة العامة للنهوض الثقافي التي تتبناها مؤسسات الدولة الثقافية، وأقرتها الخطة الشاملة المحدثة للثقافة العربية، حيث يطلق على المجتمع الجديد الناتج اسم مجتمع المعرفة، ويتصف هذا المجتمع ببيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية جديدة تتغير فيها هيكليات أنشطة المجتمع ومحتوياته، وينتج هذا كله عن تغيير في طريقة توليد المعلومات وحفظها ومعالجتها ونشرها واستخدامها، وكذلك عن التغيّر في تعامل الفرد والمجتمع مع المعلومة.

فالقدرات التي كان يُعتقد أنها وقف على العقل، أصبحت ممكنة التحقق في هذه المرحلة بواسطة الآلات التكنولوجية في مجتمع عالي المعرفة تسعى الإمارات إلى إرسائه، ومن هذا المنطلق يتأكد طرح سؤال الثقافة بمفهومها الشامل ليضم أوجهها المختلفة من جوانب المعرفة والعلم والتكنولوجيا. فإذا استمر تدفق التكنولوجيا من دون خطة مبرمجة من قبل المؤسسات، فما هو مستقبل الإنسان؟

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يتصدّر جملة الأسئلة، سؤال محوري مفاده، هل هناك توازن وتناسب بين التراكم الثقافي ومستوى القراءة والاستهلاك؟ لتتواتر من صلبه تساؤلات ملحة أهمها: ما مدى حضور وتأثير النقد الثقافي والأدبي في تنقيح الأعمال الإبداعية وإبراز الأهم والأفضل منها؟ هل يتبنى المبدع المراجعات التي تدفعه إلى الإبداع بنفس عميق وقوي؟ ما الذي يعيق الكاتب المبدع عن العمل والإنتاج؟ وهل يحمل في ثنايا تجربته مشروعاً ثقافياً وفكرياً للارتقاء والنهوض بالثقافة المحلية؟ وما مدى قدرة إنتاجه وقابليته للتجدّد والتجديد؟

تعيش الثقافة في الإمارات انتعاشة مهمة بفضل جهود التقدم والتنمية، وتسير في خط متصاعد عموماً، حيث تم التمثل الأنسب لأسئلة الثقافة والرهانات الحقيقية التي من الممكن أن تنهض بسؤال الثقافة وطنياً، فالمثقف الإماراتي بدأ يبلغ آفاقاً أرحب في هذه المرحلة، ويحصد النجاحات خارج حدوده. لكن السؤال القديم/ الجديد يطل برأسه من نافذة المؤسسات الثقافية في الإمارات مرة أخرى وهو سؤال عن الحاجة إلى المزيد من تعميق دور المثقف محلياً.

ولأن المستقبل امتدادٌ للحاضر، ولا يمكن النظر إليه دون معرفة الحاضر والماضي والوعي بملابساتهما، يمكن القول إن ثنائية الماضي والمستقبل، يجب أن تقوم على التحاور والتكامل والتفاعل، بدل أن تقوم على التنافر والتضاد، وليس من الضروري نفي الماضي نفياً قاطعاً كما يعتقد البعض، حتى يتحقق المستقبل. يكفي التساؤل عن كيفية الوصول إلى اللحظة الحاضرة، بغض النظر عن تقييمها، قطعاً ليس من فراغ، ليظل الماضي بما فيه من خزان لا ينضب، يضخ المستقبل بمخزونه الفكري والمعرفي والفلسفي والحضاري. وإذا كان الماضي هو الذاكرة، فهل يمكن تأسيس مستقبل بلا ذاكرة، بمعنى أدق، تأسيس ثقافة بلا ذاكرة؟ فصناعة المستقبل تتأسس على دعامات أساسية، وهذا المستقبل موجود في تجدد الثقافة نفسها، وفي من ينتج هذه الثقافة، ومن يرعاها ويحميها، ومن يروّجها و يسوّقها.

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