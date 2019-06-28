الحوثي يقصف مستشفى ومسجداً ويقتل يمنياً في الحديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بينما تمكنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية، كانت متجهة إلى السعودية، واصلت ميليشيات الحوثي، استهداف مساجد ومستشفيات في الحديدة، ما أدى إلى وقوع قتلى ومصابين وأضرار مادية، فقد قتل يمني وأصيب 4 آخرون بقصف شنته ميليشيات الحوثي استهدف مسجداً ومنازل مواطنين في مدينة الحديدة غربي اليمن. وأفادت مصادر محلية، بأن الميليشيات الحوثية استهدفت بقصف مكثف مسجد الهدى أكبر مسجد في حي المنظر المكتظ بالسكان والمتاخم لمطار الحديدة من الجهة الجنوبية.

وأكدت أن قذائف مدفعية الميليشيات الحوثية، أصابت بشكل مباشر المسجد، وتسبب القصف بنزوح عدد من الأسر إلى قرى النخيلة والشجيرة جنوبي الحديدة.

على صعيد متصل، قصفت الميليشيات «مستشفى 22 مايو» داخل مدينة الحديدة، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، اعتزامه استئناف المشاورات مع الأطراف اليمنية في أقرب وقت ممكن، والاستمرار في المضي قدماً في عملية السلام.

وذكرت مصادر عسكرية، أن ميليشيات الحوثي، قصفت بشكل مباشر المستشفى داخل المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في الطابق الثاني للمستشفى.

ووزع الإعلام العسكري التابع للمقاومة اليمنية المشتركة، صوراً ومشاهد أولية للحريق في المستشفى الذي سبق أن تعرض للقصف مرات كثيرة من قبل الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، أصيب أربعة أطفال من أسرة واحدة بجروح متفاوتة، جراء مقذوف هاون للميليشيات الحوثية في مريس شمالي الضالع جنوبي اليمن. وأوضحت مصادر محلية، أن الميليشيات الحوثية المتمركزة في الجهة الشمالية من مريس، استهدفت القرى الآهلة في المنطقة بالقصف العشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية.

وبينما كان الأطفال الأربعة متوجهين إلى أحد الوديان القريبة من غول الديمة، انفجرت قذيفة هاون متسببة بإصابات بعضها خطرة للأطفال الأربعة، ثلاثة منهم أشقاء. وأوضح مصدر طبي أنه تم إسعاف الأطفال المصابين، وأن بعضهم إصابته خطرة، بينما أخرى متوسطة.

وفي الأثناء، تمكنت قوات التحالف العربي من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية الإيرانية، وفقاً لما ذكر الناطق الرسمي باسم التحالف.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي: «في تمام الساعة الساعة العاشرة و20 دقيقة من مساء (الأربعاء).. تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة العربية السعودية».

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المالكي قوله إن «الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية، مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية».(وكالات)