خليفة يمنح مدير «الفاو» «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدكتور خوسيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، «وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى»؛ لجهوده المتميزة في تعزيز الزراعة المستدامة والأمن الغذائي بالعالم.

قلدت مريم المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، الدكتور دا سيلفا، الوسام، خلال حفل تكريم أقيم في «مركز الشيخ زايد للإعلام»، في مقر المنظمة في روما؛ احتفالاً ب«عام التسامح»، على هامش جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمؤتمر «الفاو».

وأعربت المهيري، عن شكر دولة الإمارات للمدير العام ل«الفاو» على جهوده المتميزة. وأثنت على دوره الذي أسهم في تعزيز أداء المنظمة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي في مختلف دول العالم.

فيما أعرب دا سيلفا، عن بالغ شكره وامتنانه، لصاحب السموّ رئيس الدولة، مشيداً بسياسته الحكيمة، ودوره البارز إقليمياً ودولياً، في دعم القطاع الزراعي.

كما شكر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، على دعمه للمنظمة. وتقدم بالشكر إلى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، رئيس مجلس أمناء «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»؛ حيث ثمن دعم قيادة الدولة الرشيدة للمنظمة؛ إذ ساعدها هذا الدعم على أداء دورها على الوجه الأمثل.

حضر اللقاء عمر الحصان الشامسي، سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، والمهندسة فاطمة الكلباني، المندوبة الدائمة للدولة لدى «الفاو» في روما، والدكتور عبد الوهاب زايد، المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة، والأمين العام ل«جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي»، وأحمد الملا، نائب رئيس بعثة الدولة لدى إيطاليا.

(وام)