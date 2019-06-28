غرق مهاجر وطفلته يفاقم الأزمة بين ترامب والديمقراطيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشعلت صورة المهاجر السلفادوري الغريق وابنته الرضيعة في أحد الأنهار الحدودية بين أمريكا والمكسيك، من حدة الأزمة الناشبة بين الديمقراطيين، وإدارة الرئيس دونالد ترامب التي اتهمتهم أمس الخميس، بتأخير مساعدة الأطفال العالقين على الحدود، ودعت مجلس النواب إلى المصادقة على نسخة مجلس الشيوخ الخاصة بمشروع قانون الطوارئ لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين، وذلك بعد تحميل عدد من النواب ترامب المسؤولية عن هذه المأساة الإنسانية.

وطالب البيت الأبيض في بيان الديمقراطيين في مجلس النواب ب«التوقف عن تأخير التمويل الذي يهدف إلى التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الحقيقية للغاية» مؤكداً أنهم «ادّعوا زوراً طوال عام، أن الوضع على الحدود أزمة مصطنعة، وحالوا لشهور دون تقديم التمويل لحالات إنسانية في أمس الحاجة». وأضاف: «أن الديمقراطيين رفضوا العمل مع الجمهوريين لإنهاء عمل تجار البشر الذين يستغلون النساء والأطفال، أو إنهاء تدفق العصابات التي تجلب المخدرات».

وأكد البيان أن الإدارة الأمريكية أرسلت طلبها لتمويل طارئ «منذ ثمانية أسابيع، لكن لم يكن هناك أي تحرك». وقال البيت الأبيض، إن الوقت حان ليقر الديمقراطيون مشروع القانون، وعدم تأخير التمويل للتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية.

من جهته، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس، إن مجلس الشيوخ لن يجيز مشروع قانون نقحه الديمقراطيون في مجلس النواب.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: «إن حالة الطوارئ الإنسانية على حدودنا الجنوبية تمثل تحدياً لضمير أمريكا..ويجب علينا أن نتحرك». وأضافت: «إننا ندعو إدارة الرئيس دونالد ترامب، ومجلس الشيوخ للمشاركة في مؤتمر عاجل لبذل قصارى جهدنا من أجل الأطفال قبل مغادرتنا إلى الرابع من يوليو المقبل».

وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول، على نسخته من مشروع قانون الطوارئ الذي تبلغ قيمته 4.6 مليار دولار والهادف لمعالجة أزمة الحدود، في حين أقر مجلس النواب الثلاثاء الماضي نسخته من مشروع القانون بقيمة 4.5 مليار دولار. وتسبب انتشار صور صادمة لغرق مهاجر سلفادوري وطفلته البالغة من العمر عامين خلال محاولتهما عبور نهر للوصول إلى الولايات المتحدة في موجة انتقادات كبيرة، طالت الإدارة الأمريكية، والسلطات المكسيكية أيضاً، بعد موافقة الأخيرة على الخضوع لشروط واشنطن بوقف تدفق المهاجرين، خشية فرض ضرائب على البضائع المكسيكية.

وتوالت تنديدات الديمقراطيين بالسياسة «غير الإنسانية» التي ينتهجها الملياردير الجمهوري في ما خصّ الهجرة، واعتبرتها النائبة كامالا هاريس «عاراً على ضميرنا الأخلاقي». بينما وصفت النائبة عن ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل جراندي صور الحادث ب«الفظيعة».

وذكرت وسائل إعلامية أمس، أن الأب من السلفادور واسمه أوسكار راميريز، وابنته فاليريا، البالغة من العمر 23 شهراً فقط. وأظهرت الصور جثة الطفلة، وهي تمسك بجثة أبيها فوق المياه الضحلة، ما يشير إلى أنهما ظلا معاً حتى اللحظات الأخيرة من حياتهما. وذكرت صحيفة «لو دوك» المكسيكية، أن راميريز قطع النهر مع ابنته، ثم تركها على الجانب الأمريكي من أجل العودة إلى الجانب المكسيكي، حيث تنتظر زوجته، لكن يبدو أن فاليريا أصيبت بالخوف عندما تركها والدها، فحاولت اللحاق به، ليجرفهما التيار، ويغرقا معهاً.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان صورة الطفل «إيلان السوري» الذي غرق على الشواطئ التركية، قبل أعوام، خلال محاولة والده الهجرة إلى أوروبا، لتثير تعاطفاً عالمياً وتنديداً بمأساة المهاجرين غير الشرعيين.(وكالات)