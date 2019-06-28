شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة إلكترونية» لضبط التحايل في المطالبات التأمينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
كشفت «هيئة التأمين»، عن التوجه لإطلاق «منصة إلكترونية» لتنظيم وضبط «التحايل» للمطالبات التأمينية بين الشركات، وذلك بالتعاون مع «جمعية الإمارات للتأمين».
وقال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام «هيئة التأمين»: إنه يجري التشاور حالياً بين «الجمعية» و«الهيئة» لإطلاق المنصة الرقمية قريباً، والتي من شأنها استقبال البيانات والمعلومات المتعلقة بقضايا المطالبات التأمينية وسبل تسديدها وكيفية استرجاعها بين الشركات، وتهدف هذه «المنصة» إلى النظر في تاريخ حدوث المطالبة ومعرفة السجلات وجدولة تسلسل حدوثها من وقت وقوع الحوادث المرورية إلى لحظة تسديد المطالبة .وأكد فريد لطفي الأمين العام ل«جمعية الإمارات للتأمين»، أن ضبط عمليات الاحتيال بحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات ترصد سجلات المطالبات، وكذلك تعديل القوانين لتكون أكثر صرامة ضد التحايل.
وتوقع عصام المسلماني رئيس اللجنة الفنية لتأمينات السيارات في «جمعية الإمارات للتأمين»، أن تسهم المنصة الرقمية في حال اعتمادها من «هيئة التأمين» وتطبيقها على أرض الواقع في تلافي كافة الأمور السلبية في منظومة الاسترداد الحالية بين الشركات؛ حيث من المتوقع أن تسهم في حال تطبيقها في القضاء على 95% من المشكلات الحالية.
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