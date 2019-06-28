تطبيقات الهواتف «الطبية».. نتائج وتقارير بلا موثوقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: رانيا الغزاوي

مع التطور المذهل في التكنولوجيا خاصة في قطاع الهواتف الذكية، نجد أن بعض التطبيقات التي تحتويها هذه الهواتف، تحاول أن تعطينا لمحة عمّا يدور حول صحتنا اليومية، من خلال تتبع حالتنا الصحية، وتقديم المعلومات الطبية والتشخيصية لبعض الأمراض كالقلب، وضغط الدم، والسكري، حتى اللياقة البدنية والحمل، بضغطة زر وبدون زيارة الطبيب، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكن أن نثق بهذه التطبيقات ثقة يمكننا معها أن نعمل بهذه النصائح ونطبقها بحذافيرها؟

اختلف الأطباء فيما بينهم حول قبول هذه التطبيقات، ففريق أيّد هذه التطبيقات ورأى أنها تجيب عن الأسئلة الشائعة في الصحة العامة، التي لا تحتاج إلى إهدار وقت الطبيب، وتكبد المريض عناء الذهاب إلى المستشفيات وتكاليف العلاج، فيما رفض فريق آخر ما تزعمه هذه التطبيقات من قدرتها على التشخيص وتقديم القراءات الدقيقة والصحيحة لحالة المريض، بل وتقديم الوصفات العلاجية في بعض منها.

لكن اتفق كلا الفريقين على أن التطبيقات الصحية أدوات مساعدة لا تغني عن الدور الرئيسي للطبيب، خصوصاً من يعانون الأمراض المزمنة، فيما يرى بعض المستخدمين للتطبيقات الطبية أنها تخدم المرضى والأطباء في نفس الوقت، حيث تفتح قنوات تواصل مباشرة بين الأطباء والمرضى، توفر عليهم الجهد والعناء في الذهاب إلى العيادات وحجز موعد للكشف عند الطبيب والانتظار.

”الخليج 365” حاولت معرفة ماهية هذه التطبيقات، وهل يتم الاعتماد عليها كبديل عن الطبيب؟ أم لا يزال هناك وقت طويل حتى يتم توثيقها؟

جزء من الوصفة

التقت ”الخليج 365” عدداً من مستخدمي هذه التطبيقات للتعرف إلى آرائهم من خلال تجربتها، مشيرين إلى أنهم يفضلونها حتى يبتعدوا عن مشكلة طول الانتظار أمام غرف الأطباء المعالجين، حيث أوضح حسين السعيدي البالغ من العمر 29 عاماً، والمصاب بالسكري من النوع الأول: يروق لي الاعتماد على تطبيق متابعة مستوى السكر وأشعر براحة وثقة به؛ حيث إنني أستخدمه بالتنسيق مع الطبيب المعالج لي، ويساعدني على متابعة مستوى السكر في الدم عن طريق إدخال معلومات يتطلبها التطبيق 6 مرات يومياً، بالتزامن مع استخدام جهاز حساس للقياس وضعه لي الطبيب، كما يساعدني التطبيق على حساب كميات الطعام التي يجب أن أتناولها؛ لذلك أرى أن هذه التطبيقات ستنتشر وستصبح جزءاً من الوصفات الطبية في المستقبل القريب.

وترى تقى العابد، أن التطبيقات تستند إلى أرض صلبة؛ كونها مدعومة بالمراجع الطبية الكبيرة حول العالم، وتُسهم في إثراء الثقافة الطبية العامة للشخص، لكنها حتى الآن لم تستخدم التطبيقات المشخصة للأمراض، وهي تستخدم التطبيق الخاص باللياقة البدنية الذي يحسب كمية حرق السعرات الحرارية المتوازية مع المجهود البدني الذي تقوم به خلال ممارستها الرياضة.

فيما تحدثت ياسمين الكاشف عن تجربتها في استخدام أحد التطبيقات الخاصة بمتابعة الحمل، قائلة: لازمني شعور بآلام في بطني خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبحسب التطبيق الذي كان يقدم لي الأعراض بشكل أسبوعي، اطمأننت أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن هذا ألم طبيعي نتيجة بداية الحمل، وفي كثير من الأحيان كنت أعتمد عليه ولا أذهب للطبيبة للمتابعة، هروباً من فترة الانتظار داخل العيادة، لكني وبنصيحة من زوجي توجهت للطبيبة التي أجرت لي الفحوصات اللازمة، والتي أخبرتني بوجود بعض المشكلات التي تهدد صحة الجنين، وأخبرتني أنه كان لابد من التوجه للمستشفى في حال الشعور بأعراض متكررة وغير عادية.

تطبيقات غير مقننة

الدكتور عمر الحريري، استشاري أمراض القلب ورئيس قسم أمراض القلب في مستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حذر من خطر التطبيقات الصحية غير المقننة وغير مضمونة النتائج على صحة الإنسان، وأنه بالإضافة إلى إهدار المال من خلال شراء هذه التطبيقات، فهي تتسبب في حدوث أضرار صحية بالفعل، فعلى سبيل المثال إذا كان المريض يعاني مرض السكري، وأخطأ تطبيق الهاتف في تحديد مستوى الجلوكوز لديه في الدم، فذلك قد يجعله يتناول جرعة أكبر من الإنسولين مما يحتاج إليه المريض، وقد يدخل في غيبوبة السكري، مشيراً إلى أن الحال ينطبق على مرضى القلب؛ حيث يُوجد كثير من التطبيقات الذكية التي تقدم للمستخدم خدمات قياس وقراءة معدل نبضات القلب، ومدى المجهود البدني الذي تبذله عضلة القلب خلال القيام بأية أنشطة، من خلال وضع الأصبع على الكاميرا في الهاتف الذكي، تبدأ عملية القياس، ثم تعرض النتيجة بعد 15 ثانية على الأكثر، لكن نتائجها غير دقيقة ولا تصلح بشكل مؤكد لمرضى القلب الذين هم بحاجة إلى رعاية حثيثة ومستمرة من قبل الطبيب المتخصص بشكل مباشر، والتوجه له في حال الشعور بشدة الأعراض، لافتاً إلى أن إضاعة المريض وقته في البحث عن نتائج هذه التطبيقات قد يكلفه حياته، بينما هو بحاجة إلى التوجه على الفور لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وطالب بأن تكون التطبيقات مدعومة من جهات صحية معتمدة عالمياً، كمنظمة الغذاء والدواء الأمريكية؛ حيث تخضع للجان صحية قبل وضعها، مما يضمن الابتعاد عن الهدف الترويجي الذي تسعى له الشركات المنتجة لهذه التطبيقات.

معلومات تثقيفية

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وقالت الدكتورة فاطمة الهاجري استشارية أمراض النساء والتوليد بمستشفى الكورنيش في أبوظبي: في الآونة الأخيرة ظهر كثير من تطبيقات الهواتف الذكية التي تقدم معلومات طبية متعلقة بصحة الحمل لدى الأم وطفلها، فمنها ما يقدم معلومات تثقيفية عامة تهم الأم لمعرفة مراحل الحمل التي تمر بها، وأنا أؤيد هذه التطبيقات التي تضم محتوى تثقيفياً، والتي تعرض الصور والمقاطع التوعوية، لكن فيما يتعلق ببعض التطبيقات التشخيصية والعلاجية أرى عدم دقة هذه المعلومات بشكل مطلق؛ كون الأعراض المرضية التي تظهر لدى مريض قد تختلف عند الآخر، فليس بالضروري أن تمر جميع النساء الحوامل بذات الأعراض التي يتم تعميمها في بعض التطبيقات، كما أن حساب مدة الولادة المتوقع لا يكون دقيقاً بما فيه الكفاية، وبينت الدراسات أن الأكثر إقبالاً على هذه التطبيقات هن أمهات لأول مرة، رغبة منهن لاكتشاف عالمهن الجديد، فيما لا يغني استخدام تطبيقات الصحة أبداً عن زيارة الطبيب.

وأضافت: أن الحالات التي مرت بمشكلات خلال الحمل وكانت تستدعي التوجه على الفور للمستشفى كثيرة، إلا أن المعلومات الطبية التي تصدر عن هذه التطبيقات حالت دون ذلك؛ لأن هذه الحالات قررت التعامل مع ما تمر به على أنه أمر عرضي مرتبط بأعراض الحمل، كما يقول التطبيق، مما يجعلها عرضة للإصابة بمضاعفات.

ولفتت إلى أن المتابعة عند الطبيب خلال فترة الحمل هي الحل الأمثل، ومن خلالها تتمكن الأم من معرفة كل ما يجول في خاطرها من استفسارات، من دون اللجوء لتلك التطبيقات واعتمادها بشكل رئيسي والاستغناء عن الطبيب، فضلاً عن التحقق من أي عرض غير طبيعي بواسطة أجهزة الفحص الدقيقة والتحاليل المخبرية التي يتم إجراؤها.

اللياقة البدنية

من جهته، يرى الدكتور خالد البسيوني، أستاذ بقسم علوم الحاسب في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن فاعلية هذه التطبيقات تكون مقبولة نوعاً ما، فيما يتعلق بأمور اللياقة البدنية كحساب عملية حرق السعرات الحرارية التي يستهلكها الشخص والتي تعتمد على إدخال بيانات معينة كمدة المشي، أو الحمية الغذائية من خلال حساب القيمة الغذائية للوجبات التي يستهلكها الإنسان، لافتاً إلى أن إحدى الدراسات الحديثة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت أن 19% من مستخدمي الهواتف الذكية، يستخدمون التطبيقات الطبية، وأن أكثر التطبيقات استخداماً هي المتعلقة بالأنشطة الرياضية، كقياس معدل نبضات القلب ومتابعة الأداء البدني، إضافة إلى خفض الوزن، وجاء استخدام هذه التطبيقات نتيجة لانتشارها بين الأصدقاء أو محيط العائلة.

وأشار إلى أن التطبيقات المتخصصة في تشخيص الأمراض ليست فعالة بعد، حيث تفتقد إلى الدقة، وهي بحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات حتى نتمكن من تعميمها، باستثناء مرض السكري؛ حيث نصح 60% من الأطباء في إحدى الدراسات البحثية التي أجريت في لندن عام 2017، باستخدام التطبيقات المتعلقة بالسكري؛ نظراً لمناسبتها ودقتها، حيث تتضمن هذه النوعية من التطبيقات، تذكير المرضى بمواعيد الأدوية، والمحافظة على النظام الغذائي، وتقديم معلومات طبية عن القيمة الغذائية للأطعمة.

جرعات الإنسولين

من جانبها، أوضحت الدكتورة نبراس القحطاني، اختصاصية أمراض السكري والغدد الصماء للأطفال بمستشفى المفرق في أبوظبي، أن بعضاً من هذه التطبيقات أصبح جزءاً من العادات اليومية للمرضى، وتحديداً التطبيقات التي تعنى بمرضى السكري، التي أصبحت تستخدم تحت الإشراف الطبي وباقتراح من الأطباء؛ حيث تساعد هذه التطبيقات على متابعة جرعات الإنسولين الخاصة بكل مريض، كما يعمل تطبيق السكري على حساب نسبة الكربوهيدرات في الوجبات وجرعة الإنسولين المناسبة لها، وذلك من خلال جهاز حساس يوضع في الكتف يرسل قراءات السكر في الدم إلى التطبيق في الهاتف الذكي عبر البلوتوث، ما يمنع شعور المريض بالألم الناتج عن وخز الإبر اليومي، لافتة إلى أن هذه التطبيقات أسهمت في تخفيف معاناة الأم ليلاً، والتي كانت تسهر لمراقبة طفلها المريض بالسكري خشية انخفاض أو ارتفاع مستوى السكر، حيث يرسل التطبيق في هذه الحالات إشارات تنبيه أشبه بالجرس إلى هاتف الأم لإيقاظها من النوم، مما أسهم في توفير الراحة والطمأنينة للأم.

وأشارت إلى أن طبيب السكري أصبح بمقدوره متابعة المرضى عن بعد بفضل هذه التطبيقات التي تبقي المريض والطبيب على صلة، ويمكن للطبيب الاطلاع على قراءات السكري لدى المريض وتقديم النصائح الطبية اللازمة لحالته، كبديل عن حضور المريض للعيادة، لافتة إلى أن ذلك يخدم سكان المناطق البعيدة.

تحسين جودة التطبيقات ودقتها

قال الدكتور محمد عمر رسلان، اختصاصي الأمراض الباطنية في أبوظبي: إن الاعتماد على هذه التطبيقات ما زال مبكراً ويحتاج إلى المزيد من الوقت لتحسين جودة التطبيقات ودقتها، إضافة إلى اختبارها في بعض المؤسسات الطبية لقياس مدى فاعليتها، ووجدت مؤخراً بعض التطبيقات التي تقدم خدمة قياس ضغط الدم، عبر مستشعرات يتم وصلها في الهاتف لإعطاء القراءة، كبديل للمعدات الطبية المعتمدة، وبالطبع فهي غير دقيقة، وتشكل خطراً على صحة الإنسان، فارتفاع ضغط الدم يكون مفاجئاً وقد يتبعه إصابة بجلطة دماغية إذا لم يكتشف سريعاً ويتم علاجه والتعامل معه على الفور من خلال طبيب متخصص».

ولفت إلى ضرورة توضيح الفروق بين التطبيقات المعرفية التي تقدم المعلومات التثقيفية، والتطبيقات التشخيصية التي لا تكون بالدقة المطلوبة، والتطبيقات الخدمية التي تعد أفضل أنواع التطبيقات على الإطلاق؛ كونها تقدم خدمات من شأنها مساعدة المرضى كحجز المواعيد، واختيار الطبيب المعالج، والتواصل مع الصيدليات بشكل مباشر لشراء العقاقير والأدوية بدون مغادرة المنزل من خلال خدمة التوصيل، كما يمكن للمسنين ممن يعيشون بمفردهم الاستفادة منها، كتطبيقات التذكير بمواعيد الدواء.