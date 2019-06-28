اليمن... طيران التحالف يقصف معسكرا لـ"أنصار الله" شمال صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بغارتين معسكر اللواء 29 ميكا المعروف بلواء العمالقة في الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان في عمران.

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف أن غارتي التحالف خلفتا أضرارا بمقر اللواء.

وسبق أن تعرض اللواء الذي يعد من الألوية النوعية في الجيش اليمني سابقا من حيث العتاد والأسلحة الثقيلة، إلى سلسلة غارات منذ انطلاق عمليات التحالف العربي في 26 مارس/ آذار العام 2015م.

وأشار إلى استهداف التحالف بغارة جوية أخرى مبنى المجمع الحكومي في مديرية حوث بذات المحافظة.

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.