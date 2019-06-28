- 1/2
- 2/2
بغداد — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك" إن" وزارة الخارجية العراقية تدين ما حصل من اعتداء على السفارة البحرينية في بغداد، وأن الأجهزة الأمنية ملتزمة بتوفير الحماية لجميع السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق".
© AP Photo / Hadi Mizban
وحول ما إذا كانت هناك جهات تقف وراء عملية الاقتحام للسفارة البحرينية أم أن عملية الاقتحام كانت عفوية تضامنا مع القضية الفلسطينية، أكد الصحاف أن "هذا الموضوع سيصدر في تحقيق أمني من قبل الجهات الأمنية المختصة".
من جهتها أعربت الحكومة العراقية في بيان، عن "أسفها الشديد، لقيام عدد من المتظاهرين باقتحام السفارة البحرينية في بغداد".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، اليوم الجمعة،:
"تعرب الحكومة العراقية عن أسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين الشقيقة مساء يوم 27/6/2019، والقيام بأعمال تخريبية مخالفة للقانون وسلطة الدولة وحصانة البعثات الدبلوماسية".
وأضاف البيان "اتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات الحازمة والفورية لإخراجهم من السفارة وكذلك لإعادة النظام وتوفير الحماية اللازمة واعتقال المتسببين تمهيدا لتقديمهم إلى القضاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة العراقية جادة في منع خرق النظام والقانون ولن تتسامح مطلقا مع مثل هذه الأعمال".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية لـ"سبوتنيك": ندين الاعتداء على السفارة البحرينية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.