الإمارات تستنكر الهجمات الانتحارية في تونس

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"الخليج 365" من أبوظبي: أدانت الإمارات سلسلة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت دورية أمنية و مقرا أمنيا اليوم في أهم الشوارع الحيوية بوسط تونس.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها الخميس، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، عن "إدانة دولة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية" مؤكدة موقف الدولة "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته".

وأكدت الإمارات "تضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف"، داعية المجتمع الدولي إلى "التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها".

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيانها، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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وفجّر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة يوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.

واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة بينهم أحد أفراد الأمن.

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.