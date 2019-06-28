السعودية تدين الهجمات التي استهدفت تونس

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"الخليج 365" من الرياض: دانت السعودية مساء الخميس الاعتداءين الانتحاريين الذين استهدفا العاصمة التونسية وخلّفا قتيلا وعددا من الجرحى.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية لـ"واس"، عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة تونس بالجمهورية التونسية، وأسفرا عن مقتل رجل أمن وإصابة آخرين".

وقدم ذات المصدر "العزاء والمواساة لذوي الضحية"، متمنيًا "الشفاء العاجل لجميع المصابين"، ومؤكداً على "وقوف المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف".

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وفجّر انتحاريان نفسيهما في هجومين منفصلين استهدفا الشرطة في العاصمة يوم الخميس مما أدى لمقتل رجل أمن.

وتبنى تنظيم "داعش" الهجومين اللذين وقعا قبل شهور من الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي ذروة الموسم السياحي الذي تأمل تونس أن يشهد عددا قياسيا من السائحين.

واستهدف الانتحاري الأول دورية أمنية في شارع شارل ديجول بوسط العاصمة تونس. وقالت وزارة الداخلية إن رجل أمن قتل وأصيب أربعة بينهم أحد أفراد الأمن.

وبعد ذلك بقليل فجر انتحاري ثان نفسه قرب مركز للشرطة في منطقة القرجاني. وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن إصابة أربعة.