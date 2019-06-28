ولي العهد السعودي يصل إلى اليابان

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أوساكا: وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مدينة أوساكا اليابانية، ليرأس وفد السعودية في قمة قادة دول مجموعة العشرين. وكان في استقبال الأمير محمد بمطار كانساي الدولي، وزيرة الدولة اليابانية توشيكو آبي. كما كان في استقباله، السفير السعودي لدى اليابان نايف الفهادي، والملحق العسكري السعودي لدى اليابان العقيد خالد الحواس، وعدد من أعضاء السفارة. وتوجه ولي العهد في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.



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