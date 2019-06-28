"داعش" يتبنى تفجيريْ تونس الانتحاريين

يسرى وناس/ الخليج 365

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، الخميس، تبنّيه لتفجيرين انتحاريين استهدفا العاصمة التونسية، وأسفرا عن مقتل أمني، وإصابة 9 أشخاص.

وذكر موقع "سايت" الأمريكي المتخصص برصد مواقع الجماعات المتطرفة، أن وكالة "أعماق" المحسوبة على "داعش" أعلنت تبني التنظيم الإرهابي للتفجيرين.

وقال الموقع نقلا عن وكالة التنظيم، إن "منفذي الهجومين على عناصر الأمن التونسي هما من مقاتلي داعش".

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وفي أقلّ من عام على تفجير انتحاري نفذته امرأة بقلب شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس، استيقظ التونسيون، صبيحة الخميس، على وقع 3 عمليات إرهابية جديدة.

وتتمثل العملية الأولى في تعرّض محطة للإرسال بمحافظة قفصة (جنوب)، إلى إطلاق نار من قبل مجموعة إرهابية، دون تسجيل أيّ خسائر بشرية أو مادية.

وبعد ساعات قليلة، شهد شارع "شارل ديغول" بالعاصمة تونس، هجوما انتحاريا أسفر عن مقتل رجل أمن، وإصابة آخر و3 مدنيين، بحسب الداخلية.

وبعد 10 دقائق فقط، فجر شخص نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني في العاصمة، ما أسفر عن إصابات فقط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.