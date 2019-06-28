العراق.. متظاهرون يقتحمون مبنى سفارة البحرين في بغداد

بغداد / علي جواد / الخليج 365

اقتحم متظاهرون عراقيون، مساء الخميس، مبنى السفارة البحرينية في العاصمة بغداد، احتجاجا على استضافة "مؤتمر المنامة".

وأفاد مراسل الخليج 365 أن عشرات المتظاهرين أضرموا النيران في العلم الإسرائيلي في ساحة السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني.

وردد المتظاهرون شعارات تندد بالدول التي شاركت في المؤتمر الذي اعتبروه "استهدافا مباشرا للقضية الفلسطينية".

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وبعد ساعة من الاقتحام، وصل وزير الداخلية العراقي، ياسين الياسري، على رأس قوة أمنية، لمتابعة إجراءات حماية السفارة البحرينية.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول مبنى السفارة، وأبعدت المتظاهرين عنه.

ويومي الثلاثاء والأربعاء، انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، والذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.