"آفاد" التركية توزع مساعدات غذائية على نازحي إدلب السورية

أنقرة / الخليج 365

وزعت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) مساعدات غذائية على النازحين السوريين المقيمين في المخيمات بمحافظة إدلب، شمالي سوريا.

وقالت "آفاد"، على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن فريقا من الإدارة برئاسة نائب رئيسها حمزة تاشدلان، زار الخميس، المخيمات في إدلب، ووزع مساعدات غذائية على القاطنين بها.

Advertisements

وأشارت إلى أن الفريق وزع مساعدات غذائية على أهالي مخيم قرية "كللي"، التابعة لمدينة "سرمدا"، البالغ عددهم 156 عائلة.

وأضافت "آفاد"، أن فريق إدارتها، زار أيضا مخيم "الرحمة 1"، بالريف الشمالي لإدلب.

وفي وقت سابق الخميس، أطلقت 11 منظمة أممية وإنسانية دولية حملة عالمية باسم "العالم يراقب" للتضامن مع 3 ملايين مدني في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.