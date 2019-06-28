تدشين ٥٨ مشروعا بحفرالباطن

صحيفة الخليج الإلكترونية

نايف العبيلان – حفرالباطن

افتتح صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ال سعود امير المنطقة الشرقية عدة مشاريع بمحافظة حفرالباطن تتجاوز قيمتها اكثر من أربعة مليار ريال ومن ضمن المشاريع افتتاح منفذ الرقعي الحدودي الجديد مع دولة الكويت الشقيقة وكذلك مشاريع السيول و الطرق ومشاريع الكهرباء وعدة مشاريع بقطاع التعليم و الصحة

وتم إنشاء دار الملاحظة بتكلفة ٢٨ مليون ريال وإنشاء مجلس المسؤولية الاجتماعية كذلكودشن امير المنطقة الشرقية اول رحلة طيران من حفرالباطن الي الدمام تخدم أهالي محافظة حفرالباطن

وكان في معية سموه نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود