توقعات #الأرصاد الجمعة.. طقس شديد الحرارة مصحوب برياح نشطة على مناطق بـ #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

توقّعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار موجة الطقس الحار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الافقية غدًا الجمعة، على بعض المناطق، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات مناطق أخرى.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يستمر الطقس من حار إلى شديد الحرارة، مصحوبًا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية، ويمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق (الرياض- القصيم- الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الهيئة، أن السماء غدًا الجمعة، ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، فيما توقعت الهيئة، أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية، وبسرعة 18-42 كم/ساعة، أما الموج فيتراوح بين من متر إلى مترين.

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وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

وفي سياق ذي صلة، كشف الناطق باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أنَّ محافظة جدة سجَّلت أعلى درجات حرارة في المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

وقال القحطاني (في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه) إن جدة سجلت ‏خلال السنوات العشر الماضية أعلى درجات الحرارة في المملكة بمعدل 52 درجة مئوية عند الساعة الواحدة ظهرًا (درجة حرارة الهواء في الظل) في صيف 2010، موضحًا أنَّ هذه أعلى درجة حرارة سجلت على مستوى المملكة حتى اليوم.

وكان الباحث الفلكي عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، قد توقَّع أول أمس الثلاثاء، موجة ثالثة شديدة الحرارة، تشهدها عدة مناطق بالمملكة والخليج، وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «موجة حر شديدة ثالثة متوقعة على مناطق المملكة والخليج؛ فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل، متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي؛ حيث متوقع أن تقترب من ٥٠ (درجة) على مناطق المدينة والشرقية وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق».