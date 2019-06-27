مسؤول عراقي: بغداد ستلتزم الحياد في صراع واشنطن وطهران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العراق لن ينحاز لأي طرف في الصراع بين واشنطن وطهران

وأضاف الغضبان، والذي يشغل أيضا منصب وزير النفط العراقي: "لن ننحاز إلى بلدان بعينها أو نكون طرفا في تحالف ضد دول أخرى".

وتابع قائلا في مؤتمر بشأن نفط العراق تنظمه شركة (سي.دبليو.سي) في لندن، إن الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة بالشرق الأوسط، خاصة في خليج عُمان "تشكل تهديدا خطيرا للسلام في المنطقة ولمرور ناقلات النفط في مضيق هرمز بحرية ودون انقطاع"، وفق ما نقلت "رويترز".