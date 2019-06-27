إدانات عربية ودولية لهجومي تونس الإرهابيين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters التفجيران الانتحاريان أسفرا عن سقوط قتيل وإصابة آخرين

وشهدت تونس، الخميس، تفجيرين انتحاريين، الأول استهدف سيارة شرطة في شارع شارل ديغول، وأدى إلى وفاة رجل أمن وإصابة 5 أشخاص (رجلي أمن و3 مدنيين)، فيما استهدف الانفجار الثاني وحدة مكافحة الإرهاب، إثر قيام شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوى الأمنية، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، عن "إدانة الدولة واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية"، مؤكدة "موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، أيا كان مصدره ومنطلقاته".

كما أكدت "وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة العنف"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعت الإمارات المجتمع الدولي إلى "التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة، التي تهدد أمن واستقرار دول العالم، واجتثاثها من جذورها".

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كذلك أدان الأردن، على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي، الهجومين، مؤكدا "وقوف الأردن بشكل كامل مع الأشقاء في مواجهة الاٍرهاب وحماية أمنهم واستقرارهم".

وشدد الصفدي على أن "الإرهاب وظلاميته عدو مشترك"، مؤكدا على "ثقة المملكة بقدرة الأشقاء على دحره والحفاظ على أمنهم واستقرارهم وحماية مسيرتهم الديمقراطية التي قدمت بإنجازاتها نموذجا في عملية التحول الديمقراطي".

وفي ردود الفعل الدولية، نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على تويتر، يدين فيها الهجومين، حيث قال: "أدين بحزم الاعتداءات التي أصابت قلب تونس اليوم. كل أفكارنا مع الضحايا وأحبائهم. تقف فرنسا إلى جانب الشعب التونسي في هذه المحنة".