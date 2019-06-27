الكويت: عدم التطبیع مع إسرائیل أحد ثوابتنا للتعامل مع القضیة الفلسطینیة

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قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي، خالد الجارالله، إن عدم مشاركة الكویت في ورشة المنامة جاء انسجامًا مع موقفھا المبدئي من القضیة الفلسطینیة واستجابة لبیان مجلس الأمة الصادر بالإجماع بعدم المشاركة.

وأكد الجارالله، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة، الیوم الخمیس، أن ھناك ثوابت كویتیة للتعامل مع القضیة الفلسطینیة في مقدمتھا عدم التطبیع مع إسرائیل ما لم تتحقق استحقاقات أساسیة تلبي مطالب وھموم الشعب الفلسطیني.

وقال الجارالله إن الكویت موقفھا ثابت فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة وھو دعم السلطة والشعب الفلسطیني لتحقیق مطالبھم الشرعیة، مشیرا إلى أن «القضیة الفلسطینیة ھي القضیة المركزیة الأولى للأمة العربیة».

وأعرب الجارالله عن تطلع الكویت لأن تعمل الدول الكبرى المعنیة بمستقبل السلام في الشرق الأوسط بالأخذ في الاعتبار قرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة التي ترتكز على مبدأ الدولتین والتي ستراعي مصالح الشعب الفلسطیني.