العراق.. قتيل و10 جرحى في تفجيرين منفصلين بكركوك

العراق / حسين الأمير / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الخميس، مقتل شخص وإصابة 10 آخرين، في انفجارين منفصلين، بمحافظة كركوك، شمالي البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع)، اطلعت عليه الخليج 365، أن عملا إرهابيا وقع "بانفجار عبوتين ناسفتين بشكل منفصل داخل عجلتين (حافلتين) في منطقة رأس الجسر، والأخرى في منطقة ساحة الاحتفالات بكركوك".

وأضاف البيان، أن التفجيرين أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 10 آخرين.

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وتتكرر هجمات مسلحي تنظيم "داعش" في المناطق الواقعة جنوب غربي محافظة كركوك وصولاً إلى حدود محافظتي صلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، حيث تعرف المنطقة بين المحافظات الثلاثة بـ"مثلث الموت".

وأعلنت بغداد، في ديسمبر/كانون الأول 2017، النصر على "داعش" واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها، وبلغت ثلث مساحة العراق.

ولايزال عناصر من تنظيم "داعش" يشكلون خلايا نائمة، يشنون هجمات مباغتة تستهدف في الغالب قوات الأمن العراقية في شمالي وغربي البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.