السبت.. #ولي_العهد يلتقي “ماي” لبحث ضرورة تهدئة الوضع في #الخليج

صحيفة الخليج الالكترونية قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن “ماي” ستجتمع مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت؛ لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران. وقالت المتحدثة الرسمية للصحفيين: “ستستغل رئيسة الوزراء الفرصة لبحث قضايا إقليمية مهمة مع ولي العهد السعودي حول الخليج، والحرب في اليمن”.

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