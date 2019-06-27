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شكرا لقرائتكم خبر عن شخص يصطاد حيوان الوشق العربي النادر.. هذه العقوبة بانتظاره (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص أثناء قيامه باصطياد حيوان الوشق العربي النادر الذي يعد من فصيلة النمور النادرة.
كما تداول البعض مجموعة من الصور، لهذا الشخص؛ وهو يستعرض باصطياده وقتله لهذا الحيوان النادر المهدد بالانقراض.
يُذكر أن النيابة العامة قررت في وقت سابق أن عقوبة اصطياد الحيوانات النادرة تتمثل في فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو السجن لمدة 30 يوماً، أو الاثنتين معاً.
كما حذرت النيابة العامة من مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، مع مصادرة المركبة والوسائل التي استُخدمت في تنفيذ المخالفة.
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