هذا الموضوع هواوي تضيف مزيد من الهواتف في قائمة تحديث Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.
جاءت تغريدة جديدة من هواوي اليوم لتؤكد على خطط الشركة القادمة لدفع تحديث Android Q إلى مجموعة من إصدارات الشركة، حيث أضيفت مزيد من إصدارات الشركة إلى قائمة الهواتف المقرر تحديثها لاحقاً.
لم توقف قرارات الحظر التي فرضت على شركة هواوي خططها لدفع تحديث الإصدار القادم من الأندوريد Android Q لمجموعة من هواتفها الذكية، وفي تغريدة نشرت اليوم على تويتر عبر فرع الشركة في إسبانيا، تم إضافة إصدارات جديدة لقائمة التحديث المستقبلية.
وتشمل القائمة الجديدة للهواتف سلسلة هواتف Mate 10، لذا يبدو أن قطاع كبير من مستخدمي الإصدارات السابقة من هذه السلسلة سينضم إلى تحديث Android Q حيث تشمل القائمة كلاً من هواتف:
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche
- Huawei Mate 20 lite
- Huawei Mate 20 RS Porsche
- Huawei Mate 20 X
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هذا الموضوع هواوي تضيف مزيد من الهواتف في قائمة تحديث Android Q ظهر على التقنية بلا حدود.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.