الشيف السعودية التي ظهرت مع بن سلمان تكشف تفاصيل لقائها به

دبي - بواسطة محمد فارس © عكاظ الأمير الأمير محمد بن سلمان ولمى الجحدليالشيف السعودية التي ظهرت مع بن سلمان تكشف تفاصيل لقائها به

قالت الشيف الطاهية السعودية لمى الجحدلي التي قدمت طبق "لحم الواغيو نيو ستايل" لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في أحد مطاعم جدة، إنه أعرب عن إعجابه الشديد بمذاق أطباقها.

وأعربت لمى في حديثها لصحيفة "عكاظ" السعودية عن غاية سعادتها، مؤكدة على أن تشجيع ولي العهد حافز للشباب السعودي بأكمله.

واعتبرت ثناء محمد بن سلمان عليها دليلا آخر على أنه أكبر داعم للمرأة السعودية في جميع المجالات، ما أدى إلى اجتهادها وإبراز مواهبها وقدراتها في كافة التخصصات.

وقالت لمى: "كنت متدربة في أحد المطاعم الشهيرة في دبي، وحين طلبوني في موسم جدة للعمل كأول شيف سعودية لم أتأخر، وقد تشرفت بإعداد أطباق ولي العهد"، مشيرة إلى أن لقاءها بالأمير رفع معنويات الشباب في مختلف المهن والتخصصات. © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti لمى الجحدلي

المصدر: عكاظ