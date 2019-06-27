برلمانية عراقية: 80% من المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد "أبرياء"

بغداد / علي جواد / الخليج 365
قالت عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي وحدة الجميلي، الخميس، إن "80 بالمئة من المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد في سجون البلد، أبرياء، اُنتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب".
وأضافت الجميلي في مؤتمر صحفي في العاصمة بغداد أن "كثير من المعتقلين في السجون الحكومية والأجهزة الأمنية ومعتقلات الحشد الشعبي، أدينوا عبر اعترافات انتزعت نتيجة ممارسات لا إنسانية ولا اخلاقية".
وأوضحت أن 80 بالمئة من المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد أبرياء، تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق معهم.
وطالبت الجميلي بتعديل المادة التاسعة من قانون العفو العام المتعلقة بإعادة التحقيق والمحاكمات، لـ"إنصاف هؤلاء الضحايا"، على حد تعبيرها.
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من السلطات العراقية على تصريحات الجميلي.
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