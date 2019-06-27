لبنان.. حكم بسجن سوريين اثنين أدينا بمراقبة "حزب الله"

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
قضت محكمة لبنانية، الخميس، بسجن سوريين اثنين، أدينا بمراقبة قوافل "حزب الله" وقيادييه، وتزويد جماعات إرهابية بمعلومات عنها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 3 سنوات بحق السوري عبد العظيم المغيزل، والسجن سنة واحدة للسوري كمال غنوم".
وأضافت الوكالة أنهما أدينا "بمراقبة تحركات قوافل تابعة لحزب الله، وتنقلات قياديين في الحزب، وتزيد الجماعات الإرهابية بهذه المعلومات".
وأشارت إلى أن الأول "أدين بجرم القيام بأعمال إرهابية، بينما أدين الثاني بالانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة".
وتنظر المحكمة العسكرية في لبنان، قضايا الإرهاب التي تهدد الأمن القومي للدولة اللبنانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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