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تغريد العلكمي
تجلى الشعر في التغني بتصدي أبها إلى كل محاولات الإرهاب التي استهدفتها من مليشيات الحوثية المدعومة من إيران، ليحكي بقاءها عصية أبية، وعلى جبالها الشامخة تتحطم مطامع الأعداء وتتصدع رغبات الجبناء وتنهار قواهم، لتبقى مصيفا ساحرا آمنا.
جاء ذلك خلال أمسية شعرية نظمها نادي أبها الأدبي، مساء أمس، بمشاركة الشاعرة دلال المالكي والشاعرين موسى محرق وأحمد الكبيبي بإدارة الشاعر حسن القرني، ضمن الفعاليات الثقافية لصيف عسير هذا العام الذي جاء تحت شعار “مرحبا ألف في عسير”.
كما ألقى الشعراء الثلاثة عددا من القصائد خلال ثلاثة جولات، لقيت تفاعلا واستحسانا من الحضور.
وشهدت الأمسية حضورا لافتا للشاعر الوطني أحمد السيد عطيف بالزي الجازاني، مقدما باقات من الفل للحاضرين، ما دفع برئيس النادي د.أحمد آل مريع بتقديمه لتقديم تكريم الضيوف تقديرا لهذا الحضور والمشاركة قاطعا مسافة تقارب ٢٥٠ كيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر أمسية شعرية برائحة الفل.. تتجلى في التغني بأبها “المصيف الساحر الآمن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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