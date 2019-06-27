المملكة: نسعى لاستمرار تدفق إمدادات #النفط للأسواق العالمية

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت السعودية باعتبارها أكبر مصدر موثوق في العالم للنفط، التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص، والتعويض عن أي نقص قد يحدث نتيجة أي حالات انقطاع للإمداد من مصادر أخرى.

جاء ذلك ضمن البيان الختامي المشترك للمملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا.

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وفي ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، رحبت السعودية بمشاركة الشركات الكورية في مناقصة مشروع بناء أول محطة توليد طاقة نووية تجارية في السعودية، كما أكد الجانبان على أهمية استمرار التعاون وبناء القدرات البشرية في البحث والتطوير النووي والمناطق التنظيمية.

وشهد رئيس جمهورية كوريا مون جاي إن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي في سيول التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي السعودية وكوريا.

وقد تم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الإلكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.