فرنسا: جريحان بإطلاق نار قرب #مسجد غرب البلاد

صحيفة الخليج الالكترونية أصيب شخصان، في إطلاق نار فرب مسجد في مدينة بريست غرب فرنسا، فيما أكدت مصادر أمنية فرنسية، أنه من غير المرجح أن يكون إطلاق النار كان يستهدف المسجد.

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