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صحيفة الخليج الإلكترونية
إن لنا في قصص الأولين لعبرة ، قد نكون أصحاب كهف إتخذوا من العزلة مسلكاً و طريقا و نحن لسنا في قريةٍ مشركة و لكن نُجبر على عزلة أموراً تُعدم فائدة التمسك بها ؛
نعتزل جدالاً إذا رأيناه كثُر لغطاً و علا صوتا ،
نعتزل مكاناً إذا رأيناه مزدحما ،
نعتزل أحلاماً إذا كان واقعنا مرا ،
نعتزل حلولاً لا تجدي نفعا ،
نعتزل أناساً يؤثرون علينا سلبا ..
هذا لا يعني أننا نستسلم و نقرر الإنفصال التام ، و لكن نبتعد قليلاً حتى يتسنىٰ لنا الرؤية و الوضوح ثم نعود لنتصرف منطقياً و بما يليق بأخلاقياتنا .
فالعزلة تقوي من جانب الخصوصية و قدرة الشخص علىٰ الإستقلال بذاته و تجاوز بعض العقبات دون دعم من أحد .
فلا تعجب من أحد إذا رأيته إنزوىٰ بنفسه جانباً هذا لا يعني أنه يعاني من مشكلة ما و إنما يعطي نفسه فرصة للتنفس من تغيرات حياته و التأمل في أوضاعه و تقييم ما آلت إليه أموره بما يساعده لآخذ قرارته بعد دراستها جيداً .
قد يتبادر إلىٰ ذهن البعض أن العزلة هي الوحدة و بدورها ستؤدي إلىٰ التوحد و مشاكل نفسية لكن شتان بينهما فالعزلة أن يستمتع الشخص كونه بمفرده ، و الوحدة أن يتألم الشخص كونه بمفرده .
و أشادت لنا الشريعة بالعزلة في موضعين أما الأول ففي الإعتكاف و هي خلوة العبد بربه و إعتزال الناس لمدة ليقوي بها دينه ، و أما الثاني فهي إعتزال الناس في زمن الفتن و هذا ما فعله فتية الكهف حينما فروا بدينهم إلىٰ أعالي الجبال من ملكهم الطاغي و شرفهم الله و جعل ذكرهم باقي إلى قيام الساعة .
برأيي الشخصي أن العزلة ملاذ للأرواح البرئية التي إنفردت بنفسها عن الآخرين و طورت من ذاتها لتتعلم كيف تتعامل مع أحداثها مجدداً …
بقلم
سلطانه السلمي
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