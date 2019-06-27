رئيسة وزراء #بريطانيا ستلتقي بولي العهد السعودي وتدعو لتهدئة التوتر في الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي ستجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت لبحث ضرورة تهدئة الوضع في الخليج، وذلك بعد تفجر التوتر بسبب نزاع بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي مع طهران.

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