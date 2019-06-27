رئيس وزراء تونس يزور السبسي في المستشفى ويدعو للتوقف عن بث أخبار زائفة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الخميس إنه زار الرئيس السبسي في المستشفى ودعا للتوقف عن بث أخبار زائفة تثير البلبلة بين التونسيين.

وأضاف الشاهد قائلا ”أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية“.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قال إن الرئيس نقل للمستشفى العسكري بعد تعرضة لوعكة صحية حادة.