قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الخميس إنه زار الرئيس السبسي في المستشفى ودعا للتوقف عن بث أخبار زائفة تثير البلبلة بين التونسيين.
وأضاف الشاهد قائلا ”أطمئن التونسيين أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكفأ الإطارات الطبية“.
وكان بيان لرئاسة الجمهورية قال إن الرئيس نقل للمستشفى العسكري بعد تعرضة لوعكة صحية حادة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء تونس يزور السبسي في المستشفى ويدعو للتوقف عن بث أخبار زائفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.