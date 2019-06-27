بعد إسرائيل... الإذاعة العبرية: تعطل أنظمة GPS في إيران والعراق وسوريا

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، الخميس، أن اضطراب عمل نظام تحديد المواقع الدولي "جي بي إس" قد وصل أيضا إلى إيران والعراق وسوريا، بعد إسرائيل، بالإضافة إلى تركيا وقبرص والجزر اليونانية.

© AP Photo / Ariel Schalit

وأضافت الإذاعة الإسرائيلية أن روسيا تقف وراء هذا الاضطراب، وأن وفدا أمنيا إسرائيليا موجود حاليا في إحدى الدول الأوروبية لمناقشة سبل العمل الممكنة مع ممثلين أمريكيين.

وأعلن مسؤولون أمنيون إسرائيليون، في وقت سابق من صباح اليوم الخميس، أن روسيا مسؤولة عن تعطل نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" في مطار إسرائيل الدولي "بن غوريون"، خلال الشهر الماضي، وذلك بسبب الطائرات الروسية المُسيرة دون طيار، في محاولة منها لحماية طائراتها شمال غربي سوريا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصادر أمنية، قولها:

إسرائيل تعاني من اضطرابات غبر معروفة في نظام الـ" جي بي إس"، ما تسبب في تشويش في مجالها الجوي، وتم اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان هبوط وإقلاع الطائرات بشكل آمن.

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وقالت الصحيفة بأن "إعلان هيئة المطارات الإسرائيلية جاء في أعقاب تقرير صدر، يوم الثلاثاء الماضي، عن الاتحاد الدولي لرابطة طياري الخطوط الجوية والذي أفاد بأن العديد من الطيارين فقدوا إشارة القمر الصناعي من النظام العالمي لتحديد المواقع حول مطار بن غوريون في تل أبيب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في سلطة الطيران والملاحة الإسرائيلية، تأكيده على "وجود اضطرابات في نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية تقريبًا، وأن الانقطاعات تحدث فقط خلال النهار، لكنها لم تعرض الطيارين والركاب للخطر".

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن:

هذه المعلومات تم السماح بنشرها بعد موافقة الرقابة العسكرية عليها.