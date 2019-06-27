الجيش اليمني يصد محاولات تقدم لـ"أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة

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وأكد "التصدي بقوة وحزم لمحاولات الحوثيين التقدم بعد رصدها".
وذكر أن "الحوثيين شنوا قصفاً عنيفاً بقذائف الهاون عيار 120 ملم ومدفعية عيار 82 ملم، وقذائف هاوزر وبي 10 وأخرى صاروخية على مواقع تتمركز فيها قوات العمالقة في مديرية حيس".
© AP Photo / Hani Mohammed
من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بشن الجيش اليمني قصفاً بأكثر من 24 قذيفة هاون جنوب شرقي منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.
واتهمت "المسيرة"، الجيش بقنص فتى في منطقة السويق التابعة لمديرية التحيتا، مشيرةً إلى تحليق طيران التحالف بكثافة في سماء مديرية زبيد جنوب شرقي الحديدة.
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