قبل ساعات من القمة المرتقبة.. ما هي "مجموعة العشرين"؟

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty القمة الماضية عقدت في أواخر نوفمبر 2018
تحتضن مدينة أوساكا اليابانية، نهاية هذا الأسبوع، الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.
ويشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.
ويتناول جدول أعمال القمة عددا من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.
وتهدف القمة إلى "تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم".
وتأتي قمة هذه السنة في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ستسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.
يشار إلى أن القمة الماضية عقدت في أواخر نوفمبر 2018، واحتضنتها العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.ما هي مجموعة العشرين؟
تشكلت فكرة إنشاء مجموعة العشرين عام 1976، حيث لم تكن تضم في البداية إلا 7 دول صناعية هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، وكندا. وكانت تعرف آنذاك باسم مجموعة السبع G7.
وفي وقت لاحق انضمت روسيا إلى المجموعة لتصبح مجموعة G8.
وعام 1999، جرى تأسيس مجموعة العشرين على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، بهدف تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والبلدان الناشئة.
وتضم المجموعة في لائحتها 20 دولة: الولايات المتحدة - كندا - المكسيك - البرازيل - الأرجنتين - فرنسا - بريطانيا - ألمانيا - إيطاليا - جنوب إفريقيا - تركيا - السعودية - روسيا - الصين - اليابان - كوريا الجنوبية - الهند - إندونيسيا- أستراليا - الاتحاد الأوروبي.
وتمثل "جي 20" نحو 66 في المئة من سكان العالم، و75 في المئة من التجارة الدولية، و80 في المئة من الاستثمارات العالمية، و85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
أبرز ما ناقشه المؤثرون العرب في قمة رواد التواصل الاجتماعي - مواقع حاوي
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بالفيديو: طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ
يعتبر البطيخ واحداً من أكثر فواكه الصيف المفضلة، لأنه يمد الجسم بالماء ويعطي شعوراً بالانتعاش والحيوية بسبب مذاقه الرائع، كما أنه يمكن تناوله بعدة أشكال، سواء كفاكهة تصلح للتحلية بعد تناول الطعام أو كأكلة خفيفة بين الوجبات أو كعصير منعش، أو حتى دمجها مع بعض الأكلات مثل سندوتشات الجبن. فيديو أفكار رائعة لاستخدام الخضر والفواكه في تزيين الطعام على المائدة 7awi 1 فيديو أفكار رائعة لاستخدام الخضر والفواكه في تزيين الطعام على المائدة شاهدي أيضاً: فيديو أفكار رائعة لاستخدام الخضر والفواكه في تزيين الطعام على المائدة ويحتوي البطيخ على كميات كبيرة من فيتامين ج، والكالسيوم، والمغنيسيوم، والألياف، والبروتين، وكمية كبيرة من البوتاسيوم. كما يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ب 6 والنياسين والثيامين، ومجموعة كبيرة من الكاروتينات والمغذيات النباتية. ولأنه يحتوي على مضادات الأكسدة، فإنه يقلل من ضغط الدم ويعالج أمراض الكلى ويحد من الإصابة بالسرطان ويقلل نسبة السكر في الدم، ويساهم في تخليص الجسم من الوزن الزائد. تعرفي من خلال الفيديو أعلاه على طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب في جمعات الصيف! المزيد: فيديو تحويل تنين مسلسل Game of Thrones لتمثال عملاق من الشوكولاتة فيديو أفكار مبتكرة ومجنونة لتزيين الشوكولاتة بطرق بسيطة وسهلة التطبيق فيديو أفكار مختلفة لتزيين قوالب الحلوى بحلقات التفاح..ادهشي أطفالك! فيديو أشهى أطباق المقبلات والحلوى لجمعات الصيف.. دللي عائلتك وصديقاتك! تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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شاهد: خلال 9 ثوان.. مقاتل يهزم خصمه بالضربة القاضية في ثاني أسرع هزيمة
تمكن مقاتل الوزن الثقيل الهولندي جيرينو روزنستريك من هزيمة خصمه الأمريكي ألين كراودر بالضربة القاضية وذلك خلال 9 ثوان فقط ضمن فعاليات بطولة القتال غير المحدود التابعة لمنظمة UFC. شاهد: خلال 9 ثوان.. مقاتل يهزم خصمه بالضربة القاضية في ثاني أسرع هزيمة 7awi 1 شاهد: خلال 9 ثوان.. مقاتل يهزم خصمه بالضربة القاضية في ثاني أسرع هزيمة يعد هذا ثاني أسرع نزال في بطولة القتال غير المحدود حيث بدأت المباراة بمجموعة من الضربات من روزنستريك حاول خلالها كراودر التماسك والحفاظ على توازنه لكنه لم يتمكن. ليسقط الخصم على الأرض ويعلن الحكم فوز الهولندي العملاق ويخرج كراودر من البطولة بعد هزيمة تاريخية. أما أسرع فوز في تاريخ البطولة فكان من نصيب الأمريكي دون فراي الذي هزمه خصمه توماس راميريز عام 1996 خلال 8 ثوان فقط بفارق ثانية واحدة. الجدير بالذكر أن روزنستريك حقق فوز مستحق 8 مرات متتالية وذلك من خلال الضربة القاضية. المزيد: فيديو: مشهد مؤلم لضربة قاضية تنهي حياة مصارع أصر على القتال وسط الحلبة رقصة الدودة: بدأت في السبعينات وانتشرت بسبب مصارع شهير بالصور: تعرفوا على مصارعة الأصابع! تم نشر هذا المقال على مواقع حاوي
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بوصلة رقص.. لاعبو زيمبابوي يستعدون لمواجهة مصر بكأس أمم أفريقيا
نشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة الماضي، مقطع فيديو للاعبي منتخب زيمبابوي لحظة وصولهم استاد القاهرة لمواجهة نظيرهم المصري في افتتاح كأس أمم أفريقيا.مواقع حاوي
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أبرز ما ناقشه المؤثرون العرب في قمة رواد التواصل الاجتماعي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.