هذا الموضوع الإنستقرام يبدأ في دفع الإعلانات في نتائج إستكشاف المشاركات ظهر على التقنية بلا حدود.
تستعد شبكة الإنستقرام الإجتماعية للتركيز على التسويق بتوسع أكبر في التطبيق، حيث تخطط قريباً لدفع مزيد من الإعلانات في نتائج البحث عن المشاركات الجديدة للصور والفيديو مع روابط إعلانية تأتي بعبارة “تسوق الآن”.
تبدأ المادة الإعلانية في الإنتشار بشكل تدريجي في شبكة الإنستقرام الإجتماعية، حيث يستعد الإنستقرام لإضافة الإعلانات في تبويب إستكشاف المشاركات الجديدة للفيديو والصور قريباً.
ومن المقرر أن تظهر الإعلانات بنفس الشكل الذي تعرض به الإعلانات في الصفحة الرئيسية للمشاركات، حيث تنتهي برابط إعلاني “للتسوق الآن”، أيضاً يمكن للمستخدم تحديد فئة الإعلانات التي يرغب في رؤيتها.
يذكر أن التسويق أصبح أحد السمات الرئيسية للكثير من المنصات الإجتماعية في الفترة الأخيرة، لذا كان من المتوقع أن تتوسع المادة الإعلانية في تطبيق الإنستقرام أيضاً.
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هذا الموضوع الإنستقرام يبدأ في دفع الإعلانات في نتائج إستكشاف المشاركات ظهر على التقنية بلا حدود.
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