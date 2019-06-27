إنستجرام تعتزم البدء في عرض الإعلانات في قسم "Explore"

كتب - عاصم الأنصاري:
تعتزم شركة إنستجرام البدء في عرض الإعلانات في قسم "استكشف" أو "Explore" لمستخدمي اللغة الإنجليزية، خلال الأشهر المقبلة.
ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، قالت شركة فيسبوك، المالكة لمنصة إنستجرام، في منشور على مدونة "إنستجرام" الخاصة بالأعمال: "يعد قسم Explore من أفضل الأماكن حيث يمكن للناس الاستكشاف، والتسوق، والتواصل مع الناس، والشركات، وصناع المحتوى".
وأشارت "إنستجرام" إلى أن الإعلانات لن تظهر كجزء من المحتوى المعروض في الواجهة الرئيسية لتبويب Explore، بل تظهر مع ضغط المستخدم على إحدى منشورات المحتوى المعروض، وبدء التمرير لتصفح باقي المنشورات المشابهة، حيث سينقسم المحتوى الإعلاني بين صور وفيديوهات.
وأضافت الشركة أن 80% من المستخدمين يتابعون أحد الأنشطة التجارية على "إنستجرام"، ويساعدهم قسم "Explore" بالعثور على المزيد من الأنشطة التجارية، أو المنتجات، التي تهمهم.
ووفق تقارير إخبارية، لجأت "فيسبوك" لاستغلال "Explore" في الأغراض الدعائية لتحقيق مزيد من الدخل.
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