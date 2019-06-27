دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بعد طول انتظار.. أبلكيشن يزيل الأشخاص من الصور خلال ثواني فقط

تعد مشكلة ظهور الأشخاص في الصور واحدة من أكثر المشاكل التي تقابل أي شخص وتؤرقه ولحل هذه المشكلة يجب الاعتماد على برامج متخصصة في تعديل الصور وهي إمكانية ليست متوفرة لدى الجميع، لذلك تم تطوير أبلكيشن لإزالة الأشخاص من الصور.

© alqiyady بعد طول انتظار.. أبلكيشن يزيل الأشخاص من الصور خلال ثواني فقط

الأبلكيشن يأتي تحت اسم Bye Bye Camera ويمكنه إزالة أي شخص موجود في الصورة بالكامل، الأبلكيشن طوره الفنان الأمريكي دامغانسكي Damjanskilu مع اثنين من أصدقائه.

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أما عن التقنية المستخدمة في هذا الأبلكيشن فأطلق عليها المطورين اسم تقنية عصر ما بعد البشر وذلك لأن الأبلكيشن يقوم بإزالة الأشخاص بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرسم في أماكنهم.

وبالنسبة لأراء مستخدمي البرنامج فهناك انقسام شديد بينهم حيث اعتبر البعض أن مكان الرسم لا يزال غير دقيق ويحتاج لمراجعة وتطوير للحفاظ على نفس جودة الصورة دون الشعور بأن هناك خلل ما.

الأبلكيشن متوفر لأنظمة iOS فقط مقابل 3 دولارت، ويعمل على خوارزمية مفتوحة المصدر باسم YOLO.

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