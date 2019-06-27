شكرا لقرائتكم نقل الرئيس التونسي إلى المستشفى بعد "وعكة صحيّة حادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب | منذ ساعتين في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 17:15

تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (92 سنة) اليوم (الخميس) لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله للمستشفى، على ما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان.



وأشارت الرئاسة في البيان إلى أن رئيس الجمهورية تعرض صباح اليوم الخميس 27 حزيران (يونيو) "إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في تونس".

وكانت الرئاسة أعلنت يوم الجمعة الماضي أن السبسي أجرى فحوصات طبية اثر وعكة خفيفة وعاديّة في المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

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ويأتي ذلك فيما وقعت عمليتان انتحاريتان في وسط العاصمة وقتل رجل أمن في احداهما. ووقعت العملية الاولى حين أقدم انتحاري على تفجير نفسه قرب دورية أمنية في شارع شارل ديغول وسط العاصمة وأدت الى سقوط خمسة جرحى أحدهم عنصر الامن الذي توفي لاحقا، ثم استهدفت الثانية مركزاً أمنياً.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لـ"فرانس برس": "أقدم شخص على تفجير نفسه قرب دورية أمنية بشارع شارل ديغول في العاصمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين واثنين من عناصر الشرطة".

ثم أعلن لاحقاً ان أحد الشرطيين توفي متأثرا بجروحه. وقال: "أحد الأمنيين اللذين أصيبا بجروح خلال العملية الانتحارية التي وقعت صباح اليوم في شارع شارل ديغول توفي".

وفي وقت لاحق، استهدف تفجير انتحاري ثان مركزاً أمنياً في العاصمة التونسية ما أسفر عن إصابة 4 شرطيين بجروح.