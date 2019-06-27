شكرا لقرائتكم قتلى وجرحى بتفجيرين انتحاريَين في العاصمة التونسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 15:44

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع مقتل رجل أمن وإصابة 5 آخرين و3 مدنيين، في تفجيرين انتحاريين اليوم (الخميس)، وسط العاصمة تونس.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، إن انتحارياً فجّر نفسه قرب سيارة شرطة بلدية، بين شارع شارديغول وشارع فرنسا وسط العاصمة تونس، أدى إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر و3 مدنيين، بينما استهدف تفجير ثان مقر الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب في منطقة القرجاني، حينما فجر انتحاري آخر نفسه عند محاولته الدخول إلى المقر من الباب الخلفي، ما أدى إلى إصابة 4 من رجال الأمن.

ويأتي هذان التفجيران بعد ساعات على تعرّض محطة الإرسال بجبل عرباطة بولاية قفصة جنوب غرب تونس، إلى هجوم إرهابي نفّذته مجموعة مسلّحة، من دون تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية.

وأكد الناطق باسم الأمن الرئاسي أنيس مقعدي، غلق الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي ذهاباً وإياباً على مستوى شارع الحبيب بورقيبة قرطاج.