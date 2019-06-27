الجيش الليبي يشن هجوما واسعا في محور وادي ربيع جنوب طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي خليفة العبيدي، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية تشن هجوم قوياً في محور وادي ربيع جنوب طرابلس"، مشيراً إلى أنه "تم إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية بالتقدم والآن بدأت قواتنا بالتقدم الفعلي". يتبع…

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