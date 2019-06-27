المتحدث باسم "النهضة" ينفي لـ"سبوتنيك" عقد أي جلسات طارئة في مجلس النواب التونسي

وقال الخميري في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك": "ليس هناك أي جلسة طارئة للبرلمان التونسي اليوم، وأنه حسب ما أعلنت الرئاسة التونسية، حالة الرئيس مستقرة".

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وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قايد السبسي تعرض لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة تونس، ونقل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى المستشفى العسكري بتونس إثر وعكة صحية.

وقالت الوكالة الرسمية التونسية، نقلا عن بلاغ للرئاسة: "تعرض رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى وعكة صحيّة حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس".

وتدهورت صحة السبسي (93 سنة)، منذ الأسبوع الماضي، دخل على أثرها إلى المستشفى العسكري، لإجراء تحاليل وفحوص طبيّة، قبل خروجه منه نهاية الأسبوع الماضي.

والسبسي هو أول رئيس تونسي منتخب بشكل مباشر في انتخابات حرة بعد ثورة 2011 التي أنهت حكم زين العابدين بن علي.

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ولم يعلن السبسي عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل رغم دعوة حزبه نداء تونس له بإعادة الترشح.

وشهدت تونس صباح اليوم عمليات إرهابية، وقالت وزارة الداخلية التونسية إن رجل أمن لقي مصرعه، إثر الانفجارات، التي هزت العاصمة تونس.

وذكر بيان سابق للوزارة أن انفجارا، وقع إلى جوار السفارة الفرنسية في العاصمة، بينما رصد شهود عيان توافد تعزيزات أمنية كبيرة قرب مقر السفارة بعد التفجير، الذي استهدف سيارة شرطة.

فيما أكدت النائبة خولة بن عائشة، في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم أن اجتماع رئيس البرلمان مع مكتبه ورؤساء الكتل، يتعلق بالضربات الإرهابية التي وقعت صباح اليوم.