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وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإن الاجتماع للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد إثر سلسلة عمليات إرهابية، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي.
© REUTERS / Anis Mili
ونقلت "الإخبارية" التونسية عن نائب بكتلة "الائتلاف الوطني" فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن أغلب نواب الشعب توجهوا على عجل إلى مقر البرلمان بباردو.
وأضاف أنهم "في انتظار رئيس المجلس محمد الناصر المتغيب منذ أيام بسبب وعكة صحية للإشراف على الاجتماع".
وتابع أن "الاجتماع مخصص للتداول في كل التطورات التي شهدتها البلاد منذ صبيحة اليوم".
ويتزامن انعقاد المجلس مع هجومين إرهابيين، في العاصمة تونس، أسفر كل منهما عن أربعة مصابين بينهم رجال شرطة، إضافة إلى مقتل ضابط.
كما أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، فراس قفراش، أن حالة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي حرجة للغاية لكنه ما زال على قيد الحياة، نافيا أنباء وفاته.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع عاجل للبرلمان التونسي وسط غموض حول الحالة الصحية للرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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