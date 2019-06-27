دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تقرير: شركة آبل تستثمر 100 مليون دولار في شركة الشاشات Japan Display

تلقت شركة صناعة الشاشات اليابانية Japan Display استثماراً بقيمة 100 مليون دولار من شركة آبل الأمريكية كما أفاد تقرير صحيفة أساهي اليابانية، حيث تعتبر آبل من أكبر عملاء الشركة.

وبهذا الاستثمار ارتفعت قيمة سهم الشركة بنسبة 32%، بعد فترة عصيبة مرت بها تمثلت بتحول شركة آبل لاستخدام شاشات OLED من سامسونج في نسختي Xs وXs Max من آيفونها الآخير.

بينما كان نسخة Xr هي الوحيدة التي تم دعمها بشاشة LCD من Japan Display ولم ترتقي مبيعاتها للحد المطلوب الذي يحقق ربح للشركة اليابانية، والتي تعتمد بنسبة 60% على تسويق منتجاتها لشركة آبل.

وكانت Japan Display قريبة الحصول على استثمار بقيمة 741 مليون دولار من قبل ائتلاف تجاري من شركات تايوانية وصينية لتكن بذلك تحت سيطرتها، لكن تم التأجيل من قبل الجهة المستثمرة لدراسة العملية بشكل أوسع.

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ومن جانبها لم تعلق شركة آبل على الموضوع وكذلك شركة الشاشات اليابانية لم تنفي أو تؤكد الخبر هي الأخرى، كما أن تجمع الشركات الصيني التايواني لم يأخذ قراراً نهائياً بعد بشأن الاستثمار في الشركة.

والجدير بالذكر أن توقيت استثمار آبـل هذا جاء في ظل توترات تشوب العلاقة بين سامسونج والشركة الأمريكية، على إثر عدم إيفاء الأخيرة بطلب كمية شاشات OLED للآيفون التي سبق واتفق عليها بين الطرفين، مما قد يعرضها لدفع تعويضات لسامسونج جراء إخلالها بالاتفاق.

التدوينة تقرير: شركة آبل تستثمر 100 مليون دولار في شركة الشاشات Japan Display ظهرت أولاً على عالم التقنية.