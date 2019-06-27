هذا الموضوع LG تعلن رسمياً عن كلاً من هواتف LG W10 وLG W30 وأيضاً W30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.
أعلنت شركة LG رسمياً مؤخراً عن سلسلة هواتفها الجديدة LG W، حيث قدمت من هذه السلسلة كلاً من هواتف LG W10 وLG W30 وأيضاً W30 Pro.
عقدت شركة LG مؤتمر في الهند للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف LG W، حيث تشترك الإصدارت الجديدة من هذه السلسلة في تصميم مميز بالنتوء العلوي في الشاشة، مع دقة عرض HD بلس، كما ينطلق الثلاثة إصدارات بنظام تشغيل Android 9.0، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية وبطارية 4000 mAh.
مواصفات هاتف LG W10
- شاشة FullVision بنتوء، بحجم 6.19 إنش، بأبعاد 18.9:9، ودقة عرض 1512 في 720 بيكسل بجودة HD بلس
- رقاقة معالج Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسرعة 2GHz، مع كرت شاشة 650MHz IMG PowerVR GE8320.
- ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو
- كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع فلاش LED وميزة التركيز التلقائي PDAF مع مستشعر ثانوي بدقة 5 ميجا بيكسل.
- كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 8 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية
- مدخل سماعات 3.5مم
- قياسات الهاتف 156 في 76.2 في 8.5 مم مع وزن 164 جرام.
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS، كما يضم منفذ micro USB
- بطارية بقدرة 4000mAh.
مواصفات هاتف LG W30
- شاشة IPS Dot FullVision بنتوء القطرة، مميزة بحجم 6.26 إنش، بأبعاد 19:9، ودقة عرض 1520 في 720 بيكسل
- رقاقة معالج Helio P22 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 12 نانومتر، وسرعة 2GHz، مع كرت شاشة 650MHz IMG PowerVR GE8320.
- ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو
- كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي Sony IMX486 بدقة 12 ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر 13 ميجا بيكسل بزواية عرض 100 درجة مع عدسات زوايا واسعة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
- كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية
- مدخل سماعات 3.5مم
- قياسات الهاتف 162.7في 78.8 في 8.5 مم مع وزن 172 جرام.
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS، كما يضم منفذ micro USB
- بطارية بقدرة 4000mAh
مواصفات هاتف LG W30 Pro
- شاشة IPS Dot FullVision بنتوء V، مميزة بحجم 6.22 إنش، بأبعاد 19:9، ودقة عرض 1520 في 720 بيكسل
- رقاقة معالج Snapdragon 632 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر، وسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Adreno 506
- ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، مع دعم بطاقة تخزين خارجي microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.
- نظام تشغيل Android 9.0 Pie
- يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو
- كاميرة خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 13ميجا بيكسل، مع فلاش LED ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزواية عرض 100 درجة مع عدسات زوايا واسعة، كما يأتي المستشعر الأخير بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.
- كاميرة أمامية مميزة بمستشعر 16 ميجا بيكسل يدعم تقنية الذكاء الإصطناعي في التعرف على الوجه
- مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية
- مدخل سماعات 3.5مم
- قياسات الهاتف 157.7 في 75.9 في 8.3 مم مع وزن 172.7جرام.
- يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، و WiFi ثنائي التردد، والبلوتوث 4.2، وGPS
- بطارية بقدرة 4000mAh.
ومن المقرر أن يتوفر هاتف LG W10 في 3 من يوليو بكلاً من ألوان الرمادي والبنفسجي وسعر 115 يورو، كما يأتي هاتف LG W30 بسعر 130 يورو أيضاً في 3 من يوليو بألوان الأزرق والرمادي، بينما لم تكشف LG عن سعر LG W30 Pro.
المصدر
هذا الموضوع LG تعلن رسمياً عن كلاً من هواتف LG W10 وLG W30 وأيضاً W30 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.
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