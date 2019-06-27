براءة اختراع من أبل لإضافة كاميرا لساعتها الذكية

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كتب - عاصم الأنصاري:
أظهرت براءة اختراع جديدة قامت بتسجيلها شركة أبل الأمريكية لدى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، عن عزم الشركة إضافة كاميرا لساعتها الذكية، بحيث تكون الكاميرا المضافة حرة الحركة وتغطي مساحة واسعة.
ووفق ما ذكر موقع "إنجادجت"، وبحسب المعلومات الواردة في براءة الاختراع، ستغطي كاميرا الساعة جانب واحد على الأقل، مع إمكانية وجود زوج من الكاميرات لتوفر بذلك تقنية تصوير بـ360 درجة.
جدير بالذكر أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية قامت أيضًا بتسجيل براءة اختراع لإضافة كاميرا لقلم "S Pen" الخاص بسلسلة هواتف نوت و يمكن توسيع رقعة استخدامه لأجهزتها الأخرى أيضًا. © متوفر بواسطة Masrawy for Applications and Digital Content أبل تعتزم إضافة كاميرا لساعتها الذكية
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